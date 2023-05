Petelin se je izrekel za nedolžnega

Na današnjem predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Kopru je pred sodnika stopil 59-letni Adriano Petelin. Moški, ki je doma iz Devina, je na vprašanje sodnika Matevža Grosa, ali priznava krivdo za umor 57-letnega Darja Grmeka, do katerega je prišlo 1. aprila lani v Kobjeglavi na Krasu, odgovoril, da ne. Petelin, ki so ga 20. junija lani aretirali v Kopru, ko se je sam javil, da bi od policije dobil nazaj zaseženi mobilni telefon, je obtožen umora na grozovit način in je že skoraj leto dni v priporu. Grmeka, ki je v svoji hiši več odjemalcem prodajal različne vrste drog, je storilec – kdorkoli je to bil – 25-krat zabodel, nato pa poskusil hišo zažgati, da bi zakril sledove.

Obdolženega Petelina, čigar DNK je bil najden na nožu na kraju zločina, na sodišču zagovarja odvetnica Monika Mavsar, državno tožilstvo pa zastopa Katjuša Poropat Lakošeljac. Prva je danes predlagala izločitev cele vrste dokazov, ki naj bi bili po slovenski zakonodaji nezakoniti. Naštela je odredbo okrožnega sodišča, ki je med preiskavo dovolila po njenem mnenju nezakonit poseg v Petelinove telekomunikacije (preiskovalci so tako pridobili podatke baznih postaj in SMS sporočil osumljenca), saj v Kobjeglavi takrat še niso našli njegovega DNK in torej tak ukrep naj ne bi bil utemeljen.

Odvetnica je nadalje predlagala izločitev dokaznega gradiva, ki so ga koprski policiji posredovali italijanski organi (v preiskavi so namreč sodelovali tudi tržaška lokalna policija in nabrežinski karabinjerji, ki so še pred umorom preiskovali skupine kraških prekupčevalcev drog). Na italijanski strani so obdolženca zaslišali dva tedna pred koprsko aretacijo, pri čemer po njeni oceni niso upoštevali vseh jamstev iz slovenske zakonodaje, poleg tega je zatrdila, da bi ga morali kot pripadnika slovenske manjšine zaslišati v slovenščini, pa tudi zapisnik o zasegu predmetov naj bi bil iz istih razlogov neveljaven.

Odv. Mavsar je še dejala, da je Grmeku dolgovalo denar več ljudi, ne samo obdolženec. Nož s sledovi DNK, ki so ga našli v hiši, pa naj bi Petelin večkrat uporabil, ko je obiskoval pokojnega, šlo naj bi za manjši nožek, »s katerim se lupijo jabolka«.

Tožilka je očitke, da so dokazi nezakoniti, zanikala. Dokazno gradivo so tožilstvu posredovali kriminalisti koprske policijske uprave, o njem pa se bo pisno opredelila do prihodnjega predobravnavnega naroka, ki bo na vrsti junija. Takrat bo sodnik odločal o predlogu izločitve dokazov, naslednjič pa se bo začela glavna obravnava.