Peter Butinar novi direktor sežanskega zdravstvenega doma

Štiri leta po upokojitvi dolgoletne direktorice Zdravstvenega doma Sežana Ljubislave Škibin so svetniki štirih kraških občin ustanoviteljic minuli teden potrdili novega direktorja. To je za štiriletni mandat postal Peter Butinar, ki je zadnja leta vodil pravno službo v Zdravstvenem domu Piran. Butinar je bil izbran med petimi kandidati, kolikor se jih je javilo na zadnji razpis. Čeprav doslej še ni opravljal vodilne funkcije, pa mu je zaradi dosedanjega dela dobro poznano delovanje v javnem sektorju na področju zdravstva.

Kot je dejal Butinar, sta zdravstvena domova primerljiva po velikosti, saj je v Piranu le nekaj manj kot 150 zaposlenih, kolikor jih imajo v sežanskem zdravstvenem domu.Med večjimi izzivi novega direktorja bo tudi pridobivanje ustreznega zdravstvenega kadra. »Zagotovo to ne bo lahka naloga z vidika plač, ki so v javnem sektorju določene. So pa druge okoliščine, na katerih je mogoče graditi, to je dodatno strokovno izobraževanje in ponudba novih delovnih pogojev,« je še pojasnil. Ustanoviteljice Zdravstvenega doma Sežana so občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina.