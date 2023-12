Peter Radovič v prilogi vsedržavnega dnevnika

Prilogo italijanskega dnevnika Corriere della sera o vinu za Veneto in Furlanijo - Julijsko krajino je zamikala zgodba 32-letnega vinogradnika Petra Radoviča, ki se na družinski turistični kmetiji v Nabrežini posveča domačim vinogradom. Daljši celostranski članek, ki ga bogati več fotografij kodrastega mladeniča v svojem elementu, med drugim izpostavlja, kako si je pri očetu izboril, da uvede novost in obudi starodavno tradicijo. Maceracijo grozdja namreč opravlja v kamnu, da z njo med drugim zagotovi boljši nadzor temperature med fermentacijo.

V naslovu pa so v ospredje postavili tudi drugo plat njegove osebne epopeje, tisto svetovnega popotnika. Preden bi se vrnil na domači Kras in na spodbudo očeta začel posvečati vinogradom je namreč prepotoval kar nekaj držav. Živel je v Avstraliji, Mehiki, Belgiji in Španiji, so obnovili v prilogi. Prvo trgatev je pod streho spravil leta 2018, dve leti kasneje je prodal svojo prvo steklenico. Danes na hektarju in pol vinograda vsako leto proizvede 5000 steklenic, dober del katerih (45 odstotkov) roma v ZDA, Mehiko in Singapur. Njegove sanje pa segajo dlje, doseči bi hotel 8000 steklenic, lahko še beremo.

Ni sicer prvič, da je Radovič vzbudil pozornost italijanskih strokovnjakov. Znani Italijanski vinski bloger Francesco Saverio Russo ga je uvrstil med deset najboljših italijanskih mladih vinogradnikov. Januarja letos smo mu na straneh Primorskega dnevnika zato posvetili obsežnejši prispevek.