Petintrideset korakov do oživitve Škednja

Ker nočejo, da bi se Škedenj izpraznil oz. se spremenil v votlo mestno četrt, kamor se ljudje vračajo samo spat, so si pri krajevnih sindikatu upokojencev Spi Cgil in krožku Arci Falisca pred več kot letom dni prepričano zavihali rokave in »predramili« prebivalce Škednja oziroma povezali in aktivirali krajevna združenja – slovenska in italijanska – ter župnijsko skupnost. Tako so januarja lani skupaj zmagali »bitko« za ohranitev poštnega urada v Ulici Soncini in vneto zbirali podpise za prekvalifikacijo četrti, za kar so se v ta namen februarja srečali z županom Robertom Dipiazzo.

Ljubezen do domačega kraja je nato spodbudila zamisli in načrte skupnosti, tako da je nastal daljši seznam točk za oživitev Škednja. Točneje so jih zapisali kar 35, ki so jih seveda kot prvi preučili, dopolnili in odobrili krajani. Tri so osrednje teme, glede katerih se si vsi v Škednju edini – potrebni so obnova pločnikov, nova parkirna mesta na vseh razpoložljivih površinah in oživitev območja pri nekdanji kinodvorani.