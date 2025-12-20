Petnajst milijonov evrov za reševanje tržaške industrijske krize

Italijansko ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo je za reševanje tržaške industrijske krize namenilo 15 milijonov evrov. Denar bo na razpolago za naložbe v t. i. tržaško kompleksno industrijsko krizno območje, ki se razteza med občinami Trst, Dolina in Milje.

Podjetja in zadruge bodo lahko za denar zaprosile med 26. februarjem in 23. aprilom 2026. Ministrstvo bo financiralo naložbe na področju varstva okolja, raziskovalne projekte, tečaje za usposabljanje zaposlenih in zaposlitvene programe, namenjene ohranjanju ali povečanju števila zaposlenih v proizvodnih enotah.

Omenjeno ministrstvo je pogodbo podpisalo z ministrstvi za delo in socialno politiko, za okolje ter za infrastrukturo in promet, z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Občino Trst, s tržaško pristaniško upravo ter z državno družbo Invitalia.