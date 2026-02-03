Priznani slovenski glasbeniki ob domači kapljici

Gospodarsko društvo na Proseku prireja v petek ob 20. uri v Domu prosekarja koncert priznanih slovenskih glasbenikov. Gostili bodo bobnarja Tomija Puricha s svojo skupino BalkanJazz Group oz. pevko Ajdo Stino Turek, kontrabasista Jerneja Vindšnurerja in pianista Aljošo Kavčiča. Večer bo minil v znamenju domače kapljice in prigrizka ter glasbe, v kateri se elementi z Balkana in Istre prepletajo z jazzovsko formo in ritmom.

Vstop in nakup vstopnic s kozarcem za dobrodošlico (14 evrov) je predviden ob 20. uri. Mesta so omejena.