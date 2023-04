Petnajst obrazov odporništva in svobode

Praznik. To je bil 25. april 1945, ki je pomenil padec fašističnega režima in začetek poti do nove italijanske republike. V tem duhu ga hoče tudi obeležiti tržaško združenje Vzpi-Anpi. Z različnimi organizacijami in strankami – to so sindikat CGIL, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Demokratska stranka, Stranka komunistične prenove, Komunistična partija, Zdaj Trst, Arcigay in drugi – je ob dnevu osvoboditve Italije pripravilo 15 tematskih dogodkov, s katerimi bodo prikazali različne obraze in drobce odporniškega gibanja in boja proti fašizmu in nacizmu.

Program sega od polaganja vencev do raznih kulturnih dogodkov, med katerimi izstopajo antifašistični sprehodi. V nedeljo bo zgodovinar Franco Cecotti zbranim približal zgodbo slovenskih in italijanskih antifašistov telefonske družbe Telve, ki so jih deportirali v koncentracijska taborišča. Zbirališče ob 10.30 v spominskem parku pri Sv. Justu. 25. aprila bo odporniški sprehod z antifašističnimi melodijami povezal spomenika padlim v Trebčah (zbirališče ob 13. uri) in Orleku.

Spoznati bo mogoče še zgodbe partizanov in partizank, ki so jim v Miljah posvetili trge in ulice (26. aprila, ob 10. uri). Mirta Čok pa se bo bo 29. aprila poglobila v boj tržaških aktivistk in partizank. Začetek ob 17. uri pred tržaško železniško postajo, zaključna etapa pa bo nekdanji posebni inšpektorat italijanske policije v Ulici Cologna.

Naj tu omenimo le še nekatere dogodke. O drugih, ki bodo potekali kasneje, bomo še poročali. Jutri se bodo ob 9. uri v konservatoriju Tartini v Ul. Ghega spomnili slovenskih, italijanskih in hrvaških talcev, ki so jih nacisti 23. aprila 1944 obesili na tamkajšnjem stopnišču kot maščevanje na atentat na nemški vojaški klub in menzo. Prisoten bo med drugim tudi župan Občine Postojna Igor Marentič.

Na sam dan osvoboditve, 25. aprila bo v Rižarni potekala tradicionalna slovesnost pod okriljem občine Trst, na kateri bo med drugimi zbrane nagovoril tudi državni podpredsednik Vzpi-Anpi Emilio Ricci. V imenu slovenskih tržaških okoliških županov bo ob tržaškem županu Robertu Dipiazzi pozdravila repentabrska županja Tanja Kosmina. Ob koncu uradnega dela ne bo zmanjkal koncert TPPZ Pinko Tomažič, ki je postal že prava stalnica.

Popoldne bodo v Ljudskem domu v Podlonjerju na prazniku SKP med drugim postregli s koncertom skupin Ovce in Red Shoes. Predstavili bodo še dokumentarni film o odporništvu in delu v obdobju 1943-48 (26. aprila, ob 18.30,v Ljudskem domu na Pončani) in slovar odporništva, ki ga je uredil zgodovinar Patrick Karlsen (27. aprila, ob 17.30, v knjižnici Guglia v Miljah).

Program spremljajo dvojezični, slovenski in italijanski plakati, ki bodo viseli na različnih koncih Trsta in zaledja. Ob napisu: »Antifašizem je svoboda« mimoidoče nagovarja fotografija spominske slovesnosti v Rižarni v 50. letih prejšnjega stoletja.V ospredju so mladi ženski, ki simbolno predstavljata dragoceno vlogo žensk v odporništvu.

Niz dogodkov hoče biti tudi nekakšna protiutež danemu stanju. Tržaški predsednik Vzpi-Anpi Fabio Vallon je poudaril, da italijanska desna vlada Giorgie Meloni rada »pozablja« na pravi pomen 25. aprila. Sami pa so v ospredje postavili njegov najbolj svetel pomen, je dejal.