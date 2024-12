Piccolomini in njegove povezave s Slovenci

Društvo slovenskih izobražencev v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo prireja nocoj (ponedeljek) ob 20.30 v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizetti 3) predstavitev knjige Enej Silvij Piccolomini – Pij II.: Zgodnji humanistični spisi in zapisi o slovenskem ozemlju. Večer bodo sooblikovali urednika knjige in prevajalca mag. Jan Dominik Bogataj in mag. Anja Božič ter recenzent, klasični filolog dr. Marko Marinčič.

Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), poznejši papež Pij II., je bil med vsemi Petrovimi nasledniki v zgodovini gotovo najbolj povezan z današnjim slovenskim ozemljem. V knjigi so predstavljeni in prevedeni številni dokumenti, ki prikazujejo, kako je v različnih vlogah vplival na ta prostor: kot tajnik cesarja Friderika III. (1444-1447), kot škof v Trstu (1447-1450) in eden glavnih akterjev pri ustanovitvi ljubljanske škofije (1462-1463). S prevodi njegovih literarnih del pa knjiga Piccolominija predstavlja tudi kot humanista izrednega formata in izvrstnega književnega ustvarjalca.

Večer bo vodila dr. Jadranka Cergol, zaključil pa se bo s kratko božično mislijo. V Peterlinovi dvorani bo danes še zadnjič na ogled razstava Jasne Merkù Razodevanje, ki so jo odprli 28. oktobra in je po besedah organizatorjev naletela na veliko zanimanje.