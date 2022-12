Pijan porival mopede v morje

Nabrežinski karabinjerji so v sklopu mejnih kontrol ustavili avotmobil, ki ga je vozil 43-letni državljan Romunije. Med pregledovanjem dokumentov so ugotovili, da mora 43-letnik prestati dve leti in devet mesecev zaporne kazni zaradi povzročene škode, upiranja uradni osebi in pobega. Romunski državljan je namreč pred leti v Riminiju, ko je bil pijan, v morje porinil več mopedov. Takrat so mu dosodili hišni pripor, iz katerega je zbežal, rekoč, da mora po prvo pomoč zaradi močne bolečine v trebuhu.

Za njim se je izgubila vsaka sled, dokler ga niso po več letih izsledili nabrežinski karabinjerji, ki so ga odvedli v koronejski zapor.