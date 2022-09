Plačevanje vožnje tudi z bančno kartico

Na avtobusih mestnega prevoznika Trieste Trasporti se začenja nova era plačevanja voženj. Od prejšnjega ponedeljka je na dveh avtobusih že mogoče plačati vožnjo tudi s kreditno ali bančno kartico. V prihodnjih mesecih bodo z bralniki za brezstično plačevanje opremili vseh 260 avtobusov, s tem projektom, katerega skupna vrednost je 1,3 milijone evrov, pa bo Trst edino mesto v Italiji, ki bo imelo celoten vozni park v javnem potniškem prometu opremljen s sodobnimi bralniki, ki jih sicer uporabljajo v vseh večjih evropskih prestolnicah. Bralniki bodo poleg kreditnih in bančnih kartic brali tudi vozovnice s QR kodo, ki jih je že mogoče kupiti v trafikah in na avtomatih na avtobusnih postajah.

Novo tehnologijo je predsednik mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer predstavnikom medijev predstavil danes na avtobusni liniji številka 1. Kot je razložil, bosta na vsakem avtobusu po dva nova bralnika, do konca postavljanja nove terminalske opreme za voznino pa bodo potniki vozovnice lahko žigosali še v starih napravah. Zagotovil je tudi, da je uporaba novih bralnikov enostavna, navodila za uporabo pa so napisana v treh jezikih, poleg italijanščine in angleščine je mesto dobila tudi slovenščina.

Potovanje je možno plačati z enim samim dotikom bralnika za plačevanje. Ko potniki opravijo plačilo, se na zaslonu prikaže zelena kljukica. Če kljukice ni, je treba kartico ali vozovnico s QR kodo ponovno prisloniti ob bralnik.