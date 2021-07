Planinki obtičali pod Jezerskim sedlom

Dve zamejski Slovenki sta se danes popoldne znašli v težavah v gorenjskih gorah. Zaradi nevihte in nepoznavanja sestopne poti z Jezerskega sedla do koče na Ledinah sta planinki obtičali sredi poti, zaradi česar so ju morali reševati gorski reševalci.

Kot je danes poročal spletni portal 24 ur, sta planinki iz Trsta plezali alpinistično Centralno smer v Babi. Čeprav sta v smer vstopili zgodaj zjutraj, sta izstopili dokaj pozno, saj sta med plezanjem imeli težave z orientacijo. Na vrhu sta se odločili, da se bosta vrnili po krajši sestopni poti, ki pa je nista poznali. Tako sta zatavali do meje z Avstrijo in tam ugotovili, da morata na drugo pot. Ko sta prišli na Jezersko sedlo, sta ugotovili, da se približuje nevihta, bližala pa se je tudi noč. Ker je na tistem območju več razpotij, nista vedeli, katera pot je prava. Zato sta poklicali reševalce.

Na njun klic so se oglasili avstrijski gorski reševalci, ki so, tako portal 24 ur, potrebovali kar nekaj časa, da so se sporazumeli s planinkama. V tem času se je razbesnela nevihta in dekleti sta se umaknili v zavetje pod greben. Avstrijski gorski reševalci so poklicali slovenske kolege, ki so se na intervencijo odpravili 15 minut po nevihti. Ko so prišli do planink, je padal dež, pihal je močan veter, temperature pa so bile nizke. Zato sta bili planinki podhlajeni. Potem ko so ju opremili s toplimi oblačili so ju reševalci pospremili do Kranjske koče na Ledinah, kjer sta tudi prespali.