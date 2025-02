Finančni policisti so v trgovini kitajskega državljana v Miljah zasegli 1161 mask, lasulj, venčkov in drugih pustnih dodatkov, ki ne odgovarjajo zakonskim predpisom. Niso namreč razpolagali s podatkih o uporabljenem materialu in morebitni prisotnosti snovi, ki bi lahko škodovale človeku in okolju, so pojasnili.

Zaseženo blago je skupaj vredno 5300 evrov. Lastnik trgovine bo moral v naslednjih 60 dnevih plačati denarno kazen v znesku, ki se suče od 516 do 25.823 evrov.