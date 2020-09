Ples in še marsikaj

Ples, gledališče, umetnost ... Vse to so otroci, ki so se udeležili Plesnih delavnic v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD) v Nabrežini spoznavali v komaj minulem tednu. Ko smo jih obiskali, se je najmlajša skupina ravno urila v gledaliških spretnostih.

»Se zabavate?« »Jaaa,« so prepričano odgovorili otroci. »Kaj pa je najlepše?« »Najlepši je učitelj in je tudi zelo smešen,« so dejale deklice in bruhnile v smeh, ko jim je učitelj pokazal smešen obraz. Na gledališki delavnici je igralec Martin Gerbec dekleta naučil tudi nov jezik. Pogovarjali so se v giberišu in se s pomočjo kretenj in obrazne mimike prav dobro razumeli med sabo. Enako je bilo z gibi, saj so se učili, kako se premikajo različne živali. Istočasno je starejša skupina deklet pod vodstvom Marjetke Marković Kosovac vadila nove korake jazz baleta.

Plesne delavnice že več let organizira ZSKD, letos v prostorih SKD Igo Gruden v Nabrežini v sodelovanju z domačim društvom in finančno podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vlogo umetniške vodje za plesni teden je prevzela Marjetka Marković Kosovac, ki v več društvih vodi delavnice baleta, in si je zamislila ves koncept tedna delavnic.