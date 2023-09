Plesale v znamenju barv

Poletne plesne delavnice za otroke in mlade, ki jih skoraj deset let prireja Zveza slovenskih kulturnih društev, so tokrat zaznamovale barve. Te so bile vezna nit letošnjega programa, s katerim so mlade udeleženke tudi odkrivale, kako se lahko različne oblike umetnosti in ustvarjalnosti spajajo med sabo. Dvajset deklic od 4 do 11 let, se je prejšnji teden, od 28. avgusta do 1. septembra, v dopoldanskih urah v Prosvetnem domu na Opčinah preizkušalo v plesnih veščinah, popoldne pa so se predajale glasbi in likovni umetnosti. Med njimi je bilo kar nekaj starih znank oziroma takih, ki se med šolskim letom v raznih društvih udeležujejo plesnih tečajev.

Delavnice je tudi letos podprl Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, nastale pa so v sodelovanju z openskim društvom Tabor. Gre za zamisel, ki je nastala v času, ko je bila plesna dejavnost v društvih nekoliko v zatonu oziroma manj prisotna v primerjavi z drugimi aktivnostmi. Poteza se je obrestovala, saj se lahko zdaj ZSKD ponaša z vrsto mladih nadebudnih plesalk. Tako je bilo tudi letos, saj so starši navdušeno spraševali, kje bodo med letom potekali plesni tečaji, so orisali organizatorji.

Deklice so poleg klasičnega in jazz baleta v ločenih starostnih skupinah spoznavale sodobne plesne tehnike, PBT, korekturno gimnastiko in floor barre za baletne plesalce. Umetniška vodja je tudi letos bila baletna pedagoginja in balerina Marjetka Marković Kosovac, ki sicer tokrat ni vodila delavnic, je pa pomagala pri svetovanju in izbiri mentoric ter koordinaciji tedna. Udeleženkam so različne odtenke plesa približevale mentorice Nicole Rende, Eva Lavrenčič in Rozalija Kavčič.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.