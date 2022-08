Plesi na trgu in večerna odprtja

Orientalski, latinskoameriški in trebušni plesi, pa še ples ob drogu in hip hop bodo jutri od 20. ure napolnili trg pri Sv. Jakobu. Nastopili bodo plesalci in plesalke tržaških plesnih šol, obenem bodo v šentjakobski mestni četrti trgovine tudi po sončnem zatonu odprte. Večer Plesi pri Sv. Jakobu si je zamislila komisija za prireditve, kulturo in promocijo mestnih četrti rajonskega sveta za peto mestno okrožje (Sv. Jakob, Stara Mitnica). Prireditev organizirajo zato, da bi bilo po obdobju dolgotrajnega zaprtja na tamkajšnjem trgu ponovno živo.

Med obrati, ki so najbolj utrpeli pandemični čas, so tudi taki, ki ponujajo plesne tečaje, je dejala predstavnica tržaških plesnih šol Giada Vitale. Med drugim jih veliko deluje ravno pri Sv. Jakobu, na glavni trg so jih povabili kar pet.