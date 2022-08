Plesni festival s slovenskim pridihom

Tržaški 19. festival sodobnega plesa Danceproject, ki ga društvo Actis prireja v sodelovanju z Občino Trst, bo potekal v znamenju iskanja stikov in odkrivanja različnih obrazov tukajšnjega ozemlja, pa tudi krajev, od koder prihajajo nastopajoče skupine. V ospredje bodo tudi bolj abstraktni kraji, ki se skrivajo v človeški duši. Zmanjkalo ne bo niti presenečenj s slovenskim priokusom.

Led bodo v soboto, 3. septembra, ob 19. uri prebili na območju pred palačo Ferdinandej. Potujoče gledališče Bandito bo skozi doživljanje treh klovnov prikazalo nesmiselnost vojne. Sledil bo nastop skupine Artemis Danza iz Parme, ki se bo predstavila z umetniškim razmišljanjem o ritualih življenja v paru, kot ga je opisoval Pier Paolo Pasolini. Dan kasneje, 4. septembra, pa se bo gledališče Bandito posvetilo večni temi potovanja skozi dela italijanskega pisatelja in pedagoga Giannija Rodarija. To pa je seveda šele začetek, sta včeraj napovedala umetniška voditelja festivala Valentina Magnani in Claudio Puja. Predstave, dogodki in delavnice se bodo na različnih lokacijah zvrstile vse do konca oktobra. Letos se lahko spet, že drugo leto zapored ponašajo s priznanjem italijanskega ministrstva za kulturo, ki je Danceproject povzdignil na nivo državnega plesnega festivala. Obračajo se na plesne navdušence vseh starosti, obljubljajo vsebine za vse okuse.

V četrtek, 15. septembra, se ob 20. uri selijo v Boljunec, kjer bo skupina Lelastiko iz Brescie ob gledališču Franceta Prešerna z mešanico petja in plesa prikazala različne značilnosti, pomene in poglede na veter, Nikla Petruška Panizon pa bo nastopila s predstavo Caput Adriae, glasbo podpisujeta Michele Budai in Aleksander Ipavec. Večer bo potekal v sodelovanju s Srenjo Boljunec. Celoten program festivala najdete na tej povezavi.