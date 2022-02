Lanska pandemija covida-19 je prav posebno prizadela plesna društva, še zlasti Tržaško folklorno skupino Stu ledi, saj se dobro poldrugo leto niso smeli srečevati na plesnih vajah. Zaprtje vseh plesišč in nato obvezno distanciranje na dober meter razdalje je onemogočilo skoraj vse plese. Šele lani jeseni so se končno srečali (z nadetimi maskami) in zaplesali rezijanske plese, saj so edini, pri katerih plesalci plešejo vsak zase. Žal je nato odredba spet prekinila vsako plesno dejavnost. Zato so člani izrabili obvezni postanek, da so se lotili dveh projektov: priprave fotografij za koledar 2022 in snemanja za objavo na spletu nekaterih tržaških plesov.

Prvi posnetki so nastali že februarja 2021. To je bilo zamudno delo, saj so godci morali brezhibno izvesti melodije tako v normalnem plesnem ritmu kot tudi v počasni varianti za potrebe didaktičnega prikaza izvajanja plesa in jih nato posneti v studiu.

Jeseni so se posvetili še drugemu delu, to je snemanju plesov. Tehnični del snemanja je po dogovoru prevzelo podjetje Studio Parametrik. Snemali so na treh lokacijah. Uvodni del na terasi osmice Zidarich v Praprotu, didaktično učenje plesov v Prešnici, prikaz plesov pa na Repentabru. Dejavnost je podprla Zveza slovenskih kulturnih društev, za uporabo prostorov gre zahvala Benjaminu Zidarichu in g. Antonu Bedenčiču.

Njihov »plesni tečaj na daljavo« bomo objavljali tudi na straneh Primorskega dnevnika.

PRVI PLES Z DEKLICO

Prvi ples, ki bo danes objavljen na spletu, je Deklica, podaj roko, ki spada v zvrst šotišev (tudi sotiš, cotič ali cotiš; od čotati). Šotiše so plesali po vsej Evropi. Zanje je značilno troje ali sedmero korakov bočno v dvočetrtinskem (polkinem) taktu. Pri nas so jih imenovali dopaši ali šetepaši. Ples Deklica, podaj roko je dopaši z zanimivo varianto in pesmijo, ki opisuje potek plesa. Zapisan je bil v Borštu.

Pesem pravi: »Deklica, podaj roko, da zaplešem mal’ s teboj! Enkrat sem, dvakrat tja, naokrog pa vsaki zna!«