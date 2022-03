Plesni tečaj na daljavo - Denček

Ples, ki se mu pravi tudi Dencik ali Dencig, so poznali na Tolminskem in, novejšo bolj meščansko varianto, v okolici Trsta in Gorice. Spada v vrsto sotišev. Glasba je v dvočetrtinskem (polkinem) taktu. Ples je zapisal pokojni dolgoletni umetniški vodja pri skupini Stu ledi Stojan Petaros leta 1976 na Opčinah. Pokazala mu ga je Angela Vremec poročena Škerlavaj, rojena leta 1905.

Začne se s plesalcema v skupni plesni drži. Plesalec začne z levo nogo, plesalka z desno, spustita se in se s koraki oddaljujeta drug od drugega (dva takta), se nato spet približata in ob koncu drugega takta spet primeta v plesno držo. Osnovni korak je menjalni, kar pomeni, da se naredi med osminko korak naprej, nato hiter korak z drugo nogo in še počasnejši korak na četrtinko z začetno nogo. Temu sledita dva počasnejša koraka. Na koncu drugega se obrnemo – plesalec na levi nogi v desno, plesalka na desni nogi v levo – in ponovimo vse korake začenši z drugo nogo.

Zaporedje korakov ponovimo s tem, da v prvem delu naredi plesalec s koraki mali lok v obliki polkroga v levo, plesalka pa v desno. Ko se plesalca obrneta, izvedeta s koraki polkrog v obratno smer. Ko se srečata, se primeta v plesno držo in se rahlo sklonita v smeri iztegnjenih rok.

Plesalka lahko izvede tudi nekoliko težjo varianto, in sicer tako, da se v drugem in četrtem taktu ob zadnjih dveh počasnih korakih zavrti: ko se oddalji od plesalca za tri četrt obrata v desno, nato ob prvem hitrem koraku za četrt obrata v levo, ko se plesalcu spet približa pa za tri četrt obrata v levo.

Ples v počasni učni varianti in v navadnem plesnem ritmu si lahko ogledate na Facebook strani skupine Stu ledi, na kanalu YouTube in od jutri na spletni strani www.primorski.eu. Obilo zabave vam želim!

Peter Suhadolc