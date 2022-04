Plesni tečaj na daljavo - Lahki valček

Valček je s polko še danes razširjen ples, predvsem v zahodnem delu slovenskega ozemlja (z izjemo Rezije). Ples je sorazmerno star, saj se je pojavil že pred polovico 19. stoletja. V glavnem so ga poimenovali valcer oz. valc’r pa tudi bolcer oz. bolc’r s še nekaterimi variantami. V Benečiji je razen navadnega valčka poznana tudi potresavka, ko se pri vsakem koraku stopi najprej na prednji del stopala, nato pa na celo stopalo in se pri tem celo telo trese. Na Tržaškem se pleše tudi enokoračni valček, pri katerem se na vsak takt izvede le en korak z dvigom na prednji del stopala in spustom na celi del stopala.

Na šestem spletnem srečanju predstavljamo različico, ki jo v začetnem delu zaznamuje plesanje vštric in plesalkina vrtenica. Sledi valček v navadni plesni drži. Ples sem zapisal Peter Suhadolc leta 1981 na Proseku, zaplesala ga je gospa Ivana Bukavec, rojena leta 1900. Pleše se seveda v tričetrtinskem taktu na katerikoli melodiji valčka. Pri skupini Stu ledi jo plešemo na melodijo, ki nam jo je v Lonjerju leta 1979 zaigral Oskar Kjuder.

Plesalca stojita vštric in se držita spredaj križem za roke (križna drža). Plesalkina desnica je nad plesalčevo levico. Plesalec je na zunanji strani kroga, plesalka na notranji. Pleše se po krogu v levo. Par odpleše dva koraka valčka v naprej (korak v naprej, korak na mestu, korak na mestu). Plesalec začne z desno, plesalka z levo. Na koncu drugega koraka (ob korakih na mestu) se par zavrti drug proti drugemu za pol obrata.

Nato plesalca odplešeta še dva koraka valčka v nazaj začenši z desno nogo (plesalec) oz. levo nogo (plesalka). Na koncu drugega koraka valčka (ob korakih na mestu) se par zavrti drug proti drugemu za četrt obrata, tako da gledata drug drugega. Spustita levi roki, ki jo položita v svoj bok in dvigneta sklenjeni desnici nad plesalkino glavo.

Plesalka sedaj izvede vrtenico v desno v šest korakih (dva takta) pod dvignjenima rokama. Pri šestem koraku se spustita in preprimeta v navadno plesno držo. Sledi navaden valček (cel parni obrat v šestih korakih), ki traja do konca melodije.

Posnetek plesa si lahko ogledate tudi na Facebook strani skupine Stu ledi in na YouTube ter na spletnih straneh ZSKD.