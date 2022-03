Plesni tečaj na daljavo - Špic polka iz Boršta

Četrti ples, ki vam ga predstavlja Tržaška folklorna skupina Stu ledi, ima v figuralnem delu značilne figure žuganja, potrke z nogami ob tla in ploskanja. Špic polka je bila razširjena na zahodnem delu slovenskega narodnostnega ozemlja, z izjemo Rezije in Benečije. Variante plesa se razlikujejo po figurah, ki so v plesu prisotne, in po vrtenici ali polki, ki uvaja ali zaključi ples.Na tržaškem sta zapisani dve različici. Ena je iz Gropade. Ples je pokazala leta 1980 gospa Zora Križmančič. V figuralnem delu so prisotni potrki z nogami ob tla in ploski, eden tudi na lastna stegna. V posnetku, ki ga plesna skupina ponuja na svojih spletnih kanalih pa je na voljo različica iz Boršta, ki jo je leta 1974 zapisal Stojan Petaros po prikazu Miloša Marca, za katero je značilno, da se najprej pleše vrtenico (hitro polko na mestu), kateri sledijo figure ploskanja. V Borštu so ples imenovali tudi pustna polka, saj so ga radi plesali predvsem v pustnem času. Glasba je v dvočetrtinskem (polkinem) taktu.Ples v počasni učni varianti in v navadnem plesnem ritmu si lahko ogledate tudi na Facebook strani skupine Stu ledi ali direktno na YouTube.