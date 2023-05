Plin in nafta še vedno potrebna, sektor naprej brez težav

Zapletenim geopolitičnim razmeram navkljub je družba Siot, ki upravlja čezalpski naftovod Transalpine Pipeline, po katerem teče nafta od tržaškega pristanišča do srednjeevropskih rafinerij, uspešno poslovala. »Za ogrevanje domov in premikanje vozil namreč še vedno potrebujemo fosilna goriva – plin in nafto. Zato je naš sektor manj občutil težave,« je ugotavljal predsednik družbe Siot in generalni direktor skupine TAL Alessio Lilli na včerajšnjem vsakoletnem srečanju z obračunom poslovanja v hotelu Savoia.

Leta 2022 je družba Siot v tržaškem pristanišču pretovorila 37,1 milijona ton nafte, kar je dve tretjini celotnega pretovora v pristanišču; podobno je bilo leta 2021 (37,4 milijona ton). »Napovedi pa so rožnate, saj pričakujemo letos glede na povpraševanje ladjarjev in strank 40,5 milijona ton,« je napovedal Lilli.

V pogovoru z odgovorno urednico Piccola Roberto Giani se je predsednik dotaknil tudi kogeneracijskih naprav. »Podnebje od nas zahteva spremembo strategij in kogeneratorji so eno od glavnih orodij za zagotavljanje zelenega in energetskega prehoda,« je namignil in opozoril na figuro, ki se vzporedno uveljavlja, to je prosumer – producer in consumer oz. tisti, ki hkrati proizvaja in porablja energijo. Kogeneratorji delujejo na plin, se pravi na fosilno energijo, ki proizvaja ogljikov dioksid, kar vzbuja v ljudeh skrbi, ki so po Lillijevem mnenju neutemeljene. »Plin ima veliko manjši vpliv na okolje od dizelskega goriva ali premoga, ki ga danes uporablja širši proizvodni sistem. Preden bi se pred tremi leti odločili za to pot, smo temeljito preverili, da so s kogeneratorji emisije CO2 manjše od zdajšnjih,« je zatrdil in opozoril, da bodo kogeneracijske naprave v prihodnje delovale na biometan, torej na »odpadke«.

Siotov vpliv na ozemlje

Kakšen je vpliv družbe Siot na ozemlje? Tej temi se je v svoji diplomski nalogi posvetil Matteo Pertoldi, ki je preučil podatke v obdobju med letoma 2018 in 2021. »Podjetje ustvarja bogastvo tako v pristanišču kot na širšem območju,« je ugotavljal diplomant.

Zaustavil se je pri gospodarskem vplivu Siota, posrednem in neposrednem, ki dosega skupno 230 milijonov evrov (+11,38 % v primerjavi z letom 2018). Gospodarskemu dobičku pa je treba prišteti še družbenega v obliki znanja, kulture in veščin ter delovnih mest, ki stalno naraščajo. Družba vzdržuje danes kar 687 delovnih razmerij.

Pri preprečevanju onesnaženja morja na terminalu Siot se je zaustavila izvršna direktorica družbe Ocean Michela Cattaruzza, ki je opozorila na novo floto in nov vlačilec Glera.

Kdor je pri vplivih na ozemlje pričakoval tudi kak namig na negativne, kakršen je smrad, ki se širi po breških vaseh iz rezervoarjev pri Krmenki, se je motil. Včerajšnji je bil dan vedrih obrazov in lepih besed.

