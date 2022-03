Po dveh letih spet plačevanje najemnine za javne površine, a s popustom

Tržaška občina je prisluhnila gostincem in drugim uporabnikom javnih površin, ki so se na pristojne obrnili s prošnjo, naj jih ob koncu izrednega stanja (od 1. aprila) ne pustijo na cedilu in naj jim pridejo naproti pri plačilu uporabnin za uporabo javnih površin. S prvim aprilom bodo namreč po vsej Italiji v veljavo stopila pravila, ki so veljala pred koronačasom, in uporabniki bodo po dveh letih spet morali plačevati najem javnih površin. A v Trstu bodo upravičeni do popusta.

Na pragu glavne sezone sta pristojna za gospodarske zadeve in finance v občinski upravi Serena Tonel in Everest Bertoli sporočila, da bo do konca leta Občina Trst krila dve tretjini stroškov, preostalo eno tretjino pa bodo plačali uporabniki javnih površin. Z dvema odlokoma je občinski odbor sklenil, da bodo iz občinske blagajne prispevali 900 tisoč evrov za kritje uporabnine. Kot je dejal odbornik za mestne finance Everest Bertoli, bodo iz proračuna v naprej dali na razpolago 619 tisoč evrov, 373 tisoč evrov pa bodo črpali iz državne blagajne. Gre za denar iz državnega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije.V proračun občine se sicer s taksami od uporabe javnih površin steče malo več kot 1,3 milijone evrov. »Od prvega aprila naprej ne bo več veljavi izredno stanje, zato bi gostinci, hotelirji, trgovci in drugi uporabniki javnih površin morali plačevati najemnino, kot so jo pred koronačasom. Mestne oblasti se zavedajo, da se s preklicem izrednega stanja ne bodo končale ekonomske stiske naših najemnikov. Številna podjetja je dve leti zaposlovala zdravstvena epidemija, zdaj pa jih je prizadela še energetska kriza,« je dejal Bertoli, ki se zaveda, da so se položnice za energijo tudi za gostince več kot podvojile.