Po enem letu še iščejo odgovor

Jutri mineva eno leto od izginotja Liliane Resinovich, 63-letne Tržačanke, katere truplo so tri tedne kasneje našli v zaraščenem predelu svetoivanskega parka. Tržaško tožilstvo primera do zdaj še ni uspelo rešiti. Sodna izvedenca tožilstva Fulvio Costantinides in Fabio Cavalli sta sicer predstavila svoje ugotovitve, po katerih v smrt ženske niso bile vpletene druge osebe, kar nakazuje na hipotezo, da je naredila samomor. A družina pokojnice se s temi ugotovitvami ne strinja. To je večkrat ponovila preko svojega odvetnika Nicodema Gentileja, ki dvomi o celotnem poročilu svetovalcev tožilstva.

Liliana Resinovich je neznano kam izginila 14. decembra zjutraj. Ve se, da je tistega jutra napolnila pralni stroj ter zaužila zajtrk. Nato pa zapustila stanovanje. Vse do večera soprog Sebastiano Visintin ni bil zaskrbljen zaradi odsotnosti soproge. Kot je neštetokrat ponovil v odmevnih televizijskih oddajah, ga odsotnost žene ni zmotila, ker sta bila oba precej svobodna pri preživljanju prostega časa. Šele zvečer je na prigovarjanje sosedov prijavil izginotje.

Organi pregona so prijavo registrirali, a primer izginotja so začeli preiskovati kar nekaj dni kasneje. Telefona izginule ženske naj bi na njunem domu zasegli šele teden dni pozneje. Zadnje dni starega leta je bilo organiziranih kar nekaj iskalnih akcij, tudi s strani prijateljev. A vse zaman. Preko novinarjev sta drug drugega obtoževala Lilianin soprog Sebastiano Visintin in prijatelj Claudio Sterpin, ki je trdil, da sta bila z Liliano romantično vpletena.

