Po glasbeni poti od Veneta do Istre

Zveza slovenskih kulturnih društev prireja jutri zborovski večer v avditoriju Hiše glasbe v Ulici Capitelli 3 v Trstu. Ob 21. uri bo tu nastopila Vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj, ženski pevski sestav, ki je že večkrat opozoril nase s svojim kakovostnim izvajanjem.

Vokalna skupina Primorsko je nastala leta 2013 ob obeležitvi požiga vasi med drugo svetovno vojno. Pevke združuje ljubezen do glasbe, vodi pa jih Aleksandra Pertot. Skupino sestavljajo različne generacije, repertoar pa obsega tako ljudske pesmi kot tudi avtorske, sakralne in uporniške. V zadnjem obdobju so bile pevke zelo uspešne: leta 2024 so prejele nagrado v Vittoriu Venetu, posvečeno Efremu Casagrandeju, oktobra lani pa so zmagale na regijski reviji FJK Corovivo.

Jutrišnji koncert nosi naslov Od Veneta do Istre, sestavljajo pa ga trije sklopi. Prvi obsega skladbe Pavleta Merkùja, ki jih zaznamujejo raznolikost jezikovnih tradicij Furlanije - Julijske krajine ter različne vokalne formacije, enoglasja in polifonije znotraj iste skladbe. Te bosta s flavto povezovali Alexa Gherbassi in Nanika Smotlak.

Med drugim sklopom bo mogoče prisluhniti nekaterim pesmim, ki niso med seboj povezane, a jih zbor rad predstavlja na svojih koncertih. Na sporedu bodo med drugim Gallusova renesansa, Kosovelov Vihar in delo tržaškega skladatelja Brisotta.

Tretji sklop je popolnoma nov: zbor bo predstavil projekt istrskih pesmi iz različnih predelov Istre in iz vrst tamkajšnjih jezikovnih skupnosti.

Jutrišnji koncert (vstopnine ni) prireja Zveza slovenskih kulturnih društev ETS s podporo Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sodi pa v niza Barcolana Cultura in Slovenski pozdrav Barkovljanki.