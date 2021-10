Po hudi slabosti rodila dojenčka

Reševalci slubže 118 so včeraj ob 20. uri posredovali na domu 37-letne nosečnice v osmem mesecu, ki jo je obšla huda slabost in je padla v komo. Na kraju so ji nudili prvo oskrbo in jo intubirali, nakar so na pomoč poklicali kolege ginekološko-porodniškega oddelka otroške bolnišnice Burlo Garofolo. Ob skupnem posredovanju treh ekip iz dveh bolnišnic, katinarske in otroške, so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ji po pregledu opravili nujni carski rez. Rodil se je dojenček, njegovo zdravstveno stanje je dobro, so sporočili iz podjetja Asugi. Prepeljali so ga v otroško bolnišnico. Mama je prestala nevrokirurško operacijo in trenutno leži s pridržano prognozo na oddelku za oživljanje.