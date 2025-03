Po norčijah danes dan žalovanja

Pepelnična sreda je dan žalovanja. Dan, ko se objokani in z od žalosti strtimi srci poslovimo od ljubljenega pusta, ki je tostranskemu svetu kraljeval od četrtka do včerajšnjega dne. Z žalnimi sprevodi in pogrebi se bodo od pusta tudi letos poslovili v različnih vaseh v Bregu in na Krasu ter v tržaških mestnih četrtih. Navajamo tiste, za katere se je glas (oziroma žalostno stokanje) razlegel.

Mačkoljansko kulturno društvo Primorsko vabi na pustni pogreb danes ob 18. uri. V Boljuncu pusta ne bodo upepelili, temveč ga bodo s pisanimi balončki spustili v raj med oblake. Lovrota bodo z Boljunikom z Gorice, glavnega vaškega trga, izstrelili ob 15.30. Kam ga bo popeljal veter, nam ni dano vedeti. Boljunski pustarji pa bodo pokojnika šli ponj tja, kjer bo spokojno pristal.

Od Svetega Ivana prihaja žalostna vest, da je danes v Božjem miru zaspal Cianeto »el mulo maledeto«. Sorodniki in prijatelji se bodo od njega poslovili ob 15.30 na Trgu Gioberti. Po upepelitvi bo na sporedu bogata loterija z nagradami za male in velike.

Neutolažljiva vdova

Tudi na Kontovelu bo pust kot vsako leto ležal na parah v hramu žalosti pri vaški telovadnici. Z žalostjo v srcu in zlomljenim glasom se bo od Tončkota z L’asca poslovila vdova Neža Brkunova. Pogrebci in vdova bodo (z začetkom okrog 15. ure) v sprevodu krenili do Proseka ter nazaj do kontovelske mlake, kjer se bo Neža v obupu podala za svojim ljubim med valove. Za glasbeno spremljavo žalnega dogodka bo poskrbelo Godbeno društvo Prosek.

V Šempolaju pa prireja Slovensko kulturno društvo Vigred pogreb v Štalci od 18. ure. Pustarje z vseh vasi na zahodnem krasu bo v mrliški vežici pričakal Papež Vladimir, ki bo z duhovniki in kardinali pokojniku slovesno namenil poslednji blagoslov.