Po petih letih so jo izsledili karabinjerji

Nabrežinski karabinjerji so med kontrolami na mejnem prehodu prestregli 26-letno romunsko državljanko, ki so jo iskali pet let. 26-letnica mora namreč prestati en mesec in deset dni zaporne kazni zaradi nespoštovanja prepovedi vrnitve v Bologno. Karabinjerji so jo zato aretirali in odvedli v ženski oddelek zapora v Benetkah.

Ženska in njeni štirje otroci so bili namreč med tistimi, ki so pred leti na zemljišču brez ograje postavili svoje barakarsko naselje, za katerega so prejeli več opozoril in pritožb. Potem ko je dobila več pritožb, pa je ženska s svojimi otroki izginila neznano kam, dokler je niso izsledili nabrežinski karabinjerji.