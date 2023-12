V Trstu je danes popoldne na križišču med ulicama San Marco in Alberti prišlo do prometne nesreče, v katero sta bila vpletena skuter in avtomobil. Iz še nepojasnjenih vzrokov, ki jih preiskujejo organi pregona, sta vozili trčili, pri čemer se je poškodoval voznik skuterja.

Poškodovanega so odpeljali v katinarsko bolnišnico z rumeno triažno kodo.