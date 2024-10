»Po regati bi postregel polento z morskimi dobrotami«

Jadralni dogodek Barcolana že deset let združuje tudi jadranje in kulinariko. V sredo dopoldne se je devet kuharskih mojstrov pomerilo na prireditvi Barcolana Sea Chef. Kuharji so se vkrcali na monotipne barke J70, ki so jih krmarili mladi tržaški jadralci. Med njimi so bili tudi jadralci TPK Sirena Luca Centazzo, Caterina Sedmak in Sara Zuppin.

Kuharsko-jadralske posadke so odplule tri plove, najbolje pa se je izkazal kuharski mojster Giancarlo Morelli, kise lahko pohvali tudi z michelinovo zvezdico. Energičnega kuharja in podjetnika, ki je zgradil bogat gostinski imperij, smo prestregli, ko se je vrnil na kopno. In ga prosili za intervju. Čeprav se mu je mudilo v kuhinjo pripravljati večerjo za prireditev Barcolana Chef, ki je letos potekala v sesljanskem naselju Portopiccolo, si je vzel čas za Primorski dnevnik in nas dobesedno okužil z energijo in ljubeznijo do tradicije. Ta je zanj glavna sestavina dobre jedi.

Gospod Morelli, ste uživali na regati?

Zelo, še posebej zato, ker je bilo vreme boljše od pričakovanega. Za hribovskega človeka kot sem jaz, ima morje poseben pomen. Vzdušje na jadrnici, ki so jo krmarili mladi lokalni jadralci, je bilo edinstveno, saj sem se na lastne oči prepričal, kako predani so temu športu. Po njihovi zaslugi sem se danes vrnil v otroštvo.

Katera jed bi najbolj prijala po takšni regati?

Vsekakor polenta, ki bi jo postregel z morskimi dobrotami.

Kdo vas je navdušil za kuharski poklic?

Rojen sem bil na podeželju v okolici Bergama in kot otrok sem rad imitiral mamo, ko je kuhala. Ljubezen do kulinarike sem imel v sebi, zato sem se še kot mladenič odpravil na ladje in na njih izpolnjeval kuharsko znanje. Nato sem bil nekaj časa pod vplivom francoske kuharske šole, leta 1993 pa sem odprl prvo restavracijo. To je bila restavracija Pomiroeu v Seregnu.