Po sledeh nacionalizmov

Okrog štirideset udeležencev iz različnih držav in starostnih skupin je v Trstu zaključilo potovanje Europe Yesterday v sklopu projekta EUFREE (European citizen united in freedom and human right), ki ga je po Balkanu priredila nevladna organizacija Adriatic Greenet iz Furlanije - Julijske krajine. Pred dobrim tednom dni so se zbrali v Beogradu ter se na poti proti Trstu ustavili pri glavnih spomenikih žrtvam nacionalizmov in fašizmov 20. stoletja. »Gre za projekt, ki si prizadeva za združeno Evropo in prvi korak do le-te je ravno spoznavanje različno govorečih ljudi in različnih narodov,« je razložil predsednik nevladne organizacije Corrado Altarin na včerajšnji sklepni konferenci v miramarskem hostlu Tergeste ob zaključku mirovne poti, med katero so se popotniki udeležili tudi predavanj in debat.

Problem nacionalizma se skriva že v šolskih učbenikih. V sklopu projekta EUFREE so si organizatorji zadali kot primarni cilj ravno primerjanje uporabljenih šolskih knjig. S pomočjo strokovnega sveta pod vodstvom profesorja Vjerana Pavlakovića z reške univerze so razpravljali o nacionalističnem pristopu do zgodovine, ki ga je možno zaslediti v nekaterih slovenskih, hrvaških, italijanskih, bosanskih in srbskih učbenikih. Poleg tega mora v nekaterih državah najprej parlament odobriti šolski zgodovinski program, »tako da uveljavi samo svojo verzijo zgodovinskih dogodkov,« je med drugim povedal Altarin. Udeleženci enotedenskega potovanja so obiskali Zagreb, Reko, Lipo, Jesenovac, Vukovar, otok Rab, šoht v Bazovici in Rižarno v Trstu. V Beogradu so se udeležili srečanja Žensk v črnem o spremembah po padcu berlinskega zidu in o propadu Jugoslavije. Popotniki so ugotovili, da marsikateri narod postavlja spomenike svojim žrtvam in svojo skupnost obravnava kot nedolžno, obenem pa pozablja na lastno krutost do drugih narodov.