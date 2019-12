Po sledeh spomina do češkega taborišča Terezin

Češko taborišče Terezin ali z nemškim imenom Theresienstadt so nacisti predstavljali kot »zgleden geto«. V nekdanjo vojaško trdnjavo, ki jo je dal zgraditi rimsko-nemški cesar Jožef II. in stoji približno 60 kilometrov severovzhodno od Prage, so povabili predstavnike Mednarodnega Rdečega križa in drugih držav, naj se na lastne oči prepričajo, kako Judje tu dobro živijo. Resnica pa je seveda bila povsem različna. Tam je bilo interniranih več kot 150.000 Judov, umrlo pa jih je približno 33.000. Večino so nato deportirali v Auschwitz in druga uničevalna taborišča.

»Mesto lažnih predstav« Terezin bo tokrat v ospredju spominskega popotovanja, ki ga ob dnevu spomina na žrtve Holokavsta prireja Občina Trst v sodelovanju s tržaško judovsko skupnostjo in so ga v ponedeljek predstavili v tržaški občinski palači. »Nismo hoteli, da bi bil projekt izključno vezan le na dan spomina, to je 27. januar. Želeli smo ga zasnovati širše in dijakom osmih višjih šol ponuditi vsa potrebna izhodišča, da razumejo tragedijo shoah in kaj vsega je stalo zanjo. Terezin pa smo izbrali, ker v kolektivnem pojmovanju marsikdo koncentracijska taborišča enači le z Auscwithzem,« je obrazložila tržaška občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi. Razveselila se je obenem, da letos sodeluje dvakrat toliko udeležencev kot lani, to je približno 60 dijakov iz osmih višjih srednjih šol, med katerimi so tudi tisti liceja Franceta Prešerna.

Preden bodo konec marca odpotovali v Terezin in Prago, bodo mladi razsežnost bolečega in kompleksnega poglavja polpretekle zgodovine spoznavali na vrsti izobraževalnih dogodkov.