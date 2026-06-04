Po smrti Lucie nova samoprijava aktivistov: Kdo nosi odgovornost?

Združenji Luca Coscioni in Soccorso Civile sta se drugič v nekaj mesecih na kvesturi vložili samoprijavo in z njo zahtevali preiskavo odgovornosti v primeru pomoči pri končanju življenja. Po smrti Martine Oppelli je zdaj v središču pozornosti še primer 80-letne Lucie, ki je po zavrnitvi prošnje za medicinsko podprti samomor v Italiji odpotovala v Švico, kjer je včeraj končala življenje. Aktivisti želijo, da tožilstvo ugotovi, kdo je v teh primerih morebiti kršil zakon: prostovoljci, ki so ženskama pomagali pri poti v Švico, ali zdravstveno podjetje Asugi in njegova zdravniška komisija, ki sta v obeh primerih ocenila, da nista izpolnjevali pogojev za dostop do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Po navedbah predstavnikov združenj, ki so se danes dopoldne najprej zglasili na kvesturi, nato pa so priredili novinarsko konferenco v kavarni San Marco, je Lucia trpela za napredujočo nevrodegenerativno boleznijo in potrebovala stalno pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Komisija Asugi je njeno prošnjo zavrnila, ker naj ne bi izpolnjevala pogoja odvisnosti od življenjsko vzdrževalnega zdravljenja. Aktivisti temu oporekajo in se sklicujejo na sodno prakso italijanskega ustavnega sodišča. Ker bolna Tržačanka ni prejela nobena odgovora od Asugija, se je odločila, da svoje trpljenje konča v Švici. V ponedeljek ob zori sta jo tja odpeljala Matteo D’Angelo in Antonella Lauvergnac, ki sta na novinarski konferenci spregovorila tudi o čustvenih stiskah, s katerimi se srečujejo pri spremljanju takšnih primerov.