Fundacija Košuta vztraja pri prevzemu Sirkovega doma v Križu

Fundacija Zdravko (Valentino) Košuta si bo še naprej prizadevala za lastninski prevzem Doma Alberta Sirka. Ta želja je prišla do izraza na redni letni skupščini fundacije, ki ima za cilj gospodarski, družbeni in kulturni razvoj Križa. Na skupščini članov je bilo slišati, da so se pogovori z nepremičninsko družbo Dom, lastnico Sirkovega doma, začeli in tudi začasno prekinili. In to zaradi razlik med obema stranema, ki nista še našli skupne točke pri oceni vrednosti stavbe oziroma stavb s krasnim pogledom na Tržaški zaliv.

Fundacija, ki ji predseduje podjetnik Valentino Cossutta, namreč izpostavlja, da je v nepremičninsko imovino Doma Alberta Sirka vštet Ribiški muzej, ki ga je skoraj v celoti financirala podjetnikova družina. V fundaciji so vsekakor prepričani, da je z družbo Dom mogoč dogovor in da bo z novim lastništvom društvo, kot objektu pravijo domačini, še naprej služilo potrebam kriške skupnosti in hkrati slovenske manjšine.