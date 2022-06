Po spletu spodbujal anoreksijo pri dekletih

Dekletom se je na različnih družbenih omrežjih predstavljal kot zdravnik, čeprav to ni, in jim dajal nasvete, ki so vse prej kot koristni. Priporočal jim je, naj čim manj jedo in s specifičnimi napotki nakazoval, kako naj zmanjšajo telesno težo. S tem je odkrito spodbujal anoreksijo in bulimijo, prehranske motnje, ki lahko privedejo zlasti pri mladih ženskah do izredno hudih posledic.

Ena izmed njegovih sledilk, petnajstletnica iz Furlanije - Julijske krajine, je zaradi zdravstvenih problemov, povezanih s prehransko motnjo, več mesecev preživela na pediatričnem oddelku neke deželne bolnišnice. Dekle je naposled le zbralo dovolj poguma, da je z nevarnim početjem spletnega guruja seznanilo organe pregona. Preiskavo je uvedlo državno tožilstvo v Trstu, točneje tožilka Lucia Baldovin, v sodelovanju s policijskim oddelkom za računalniški kriminal iz Trsta in Vidma. Preiskovalci so si ogledali profil osumljenca na enem izmed družbenih omrežij (moški je prehajal iz enega omrežja v drugo, da ga ne bi izsledili), kjer se je predstavljal kot zdravnik in »coach pro-Ana« torej za anoreksijo. Med njegovimi nasveti je bil tudi ta, da dekleta ne smejo zaužiti več kot 500 kalorij dnevno, naj se pogosto oprhajo z ledeno vodo ipd. Žrtev se je s tovrstnim početjem skoraj onesvestila.

Z naprednimi tehnološkimi pripomočki so preiskovalci pridobili vsebine spletnih klepetalnic ter ugotovili, da je storilec od žrtve zahteval tudi posnetke z otroško pornografsko vsebino, v zameno pa ponujal denar ali spodnje perilo znanih znamk. Policija pa je prišla tudi do njegove identitete, gre za štiridesetletnega moškega iz srednje Italije, in 9. junija pri njem izvedla hišno preiskavo, med katero so deset ur pregledovali računalniško gradivo. Ugotovili so, da je le nekaj dni pred tem z drugim profilom vzpostavil stik z osmimi dekleti in jih prepričeval, naj shujšajo. Preiskovalci so ga kazensko ovadili, trenutno preverjajo, koliko žrtev je nagovarjal po spletu.

Vodja policijskega oddelka za računalniški kriminal iz Trsta Manuela De Giorgi poziva vse mlade, ki so bili v stiku z osumljenim oz. z njegovimi profili, naj se javijo (na voljo je tudi portal www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.hmtl), starše pa, naj bodo pozorni na svoje otroke in na njihovo morebitno nenavadno obnašanje, na primer samopoškodovanje, preživljanje nočnih ur na računalniku ipd., saj so prehranske in druge motnje resna zadeva, s katero se je treba čim prej soočiti.