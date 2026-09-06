Po tabornem ognju danes na​​gmajni osrednja proslava

Na današnji dan pred 96 leti je fašistični režim v Bazovici ustrelil štiri primorske antifašiste. V spomin na Bidovca, Marušiča, Miloša in Valenčiča bo prav tam danes ob 15. uri osrednja proslava, na kateri bodo spregovorili državna sekretarka Helena Jaklitsch, pesnica Alenka Rebula in radijski voditelj Massimo Cirri.

Sicer pa se bo današnji bogat spored začel že ob 6.43, uri ustrelitve, z recitalom ob spomeniku. Ob 9.30 bo pri kalu v Bazovici start pohoda na Kokoš, ob 10. uri bo spominska slovesnost na pokopališču pri Sv. Ani, ob 20. uri pa še maša zadušnica v bazovski cerkvi.

Sinoči so se Bazoviškim junakom, s pesmijo ob tabornem ognju na gmajni, poklonili tudi taborniki RMV.