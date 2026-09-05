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Derbi Sovodnjam, Zarja premočna za Domio U21

Današnje tekme pokala 2. in 3. amaterske lige

Spletno uredništvo |
Sovodnje |
5. sep. 2026 | 21:56
    Derbi Sovodnjam, Zarja premočna za Domio U21
    Z današnjega derbija med Sovodnjami in Mladostjo (TIBALDI)
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POKAL 2. IN 3. AMATERSKE LIGE

Sovodnje – Mladost 3:1

Strelci: 27. Lutman, 40. Predan, 62. Dreassi (M), 76. Florenin

Sovodnje: Branovacki, Lutman Buzzinelli), Furlan, Cibini, Fiore (Peressini), Sambo, Bandelj (M. Predan), Zejnuni, Božič, L. Predan (Florenin), Visintin (Prtoesi). Trener:Feri

Mladost: Zanier, Papais, Lakovic, Peric, Furlan (Lala, Komjanc), Bondarenko, Olivieri (M. Dreassi), Faidiga, Skarabot (D. Dreassi), Cajic, Cechet (Canciani). Trener: Černe

Domio U21 – Zarja 0:8

Strelci: 2. Bresich, 18. Cannavò, 25. Stopar, 39. Corrente, 45. Cannavò, 56. Zuluaga, 70. Goio, 81. Tauceri

Zarja: Cecot, Neri, Tauceri, Rollo, Zanier (Cusmich), Zobec, Cannavo (Racanelli), Zuluaga, Bresich (Bandiera), Corrente (Goio), Stopar (Razem). Trener:Zobec

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