Z nedovoljenim kurjenjem v kriškem bregu sprožil preplah

Na paštnu v kriškem bregu je danes prižgal ogenj, da bi sežgal rastlinske ostanke na zemljišču, pri čemer pa ni slutil, da bo sprožil preplah in da bo stekla obsežna gasilska akcija. Dim je bil namreč viden daleč naokrog, v zdajšnjem obdobju pa zaradi dolgotrajne suše velja v naravnem okolju še vedno velika požarna ogroženost.

O dogodku poročajo tržaški prostovoljni gasilci na družbenih omrežjih. »Posredovali smo v Križu zaradi nedovoljenega kurjenja,« so med drugim zapisali. Nastal je preplah, na srečo pa ni bilo hujših posledic, so pojasnili. »Posledice pa bi bile lahko hude, ker bi se zaradi suhega rastlinja ogenj lahko hitro širil in se razvil v nenadzorovan požar,« so opozorili.

Na mesto so ob številnih takojšnjih opozorilih ob tržaških prostovoljnih gasilcih prispeli tudi gasilci, prostovoljci zgoniške civilne zaščite in pripadniki gozdarske policije.

Območje je zdaj pod nadzorom, so sporočili tržaški prostovoljni gasilci. Na vrsti sta bonifikacija in zavarovanje zemljišča, da ne bi slučajno prišlo do kakih novih žarišč.