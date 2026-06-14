Po telefonu se je predstavil kot karabinjer, v resnici je goljuf

Prevare na račun tako priletnih kot tudi drugih občanov so še vedno zelo razširjene, v Trstu so samo v petek popoldne prijavili kar dve. Obakrat je bil na delu moški, ki se je po telefonu predstavil kot karabinjer, in svoje žrtve speljal na led. Ob tem velja omeniti, da se nekatere žrtve prevar iz sramu niti ne obrnejo na varnostne organe.

V zgodnjih popoldanskih urah je goljuf po telefonu poklical žrtev, ki stanuje na območju Ulice Rossetti, žensko in njeno mater je lažni karabinjer prepričeval, da so neki zlikovci uporabili njun avtomobil in z njim izvedli rop. Kot poroča novičarski portal TriestePrima, je moški od dvojice zahteval odškodnino, nekdo se je nato pojavil na vratih stanovanja, ženski pa sta odprli domači sef in mu izročili bankovce za več sto evrov. Ko je odšel in sta ugotovili, da je šlo za goljufijo, sta obvestili sorodnika, ki je z dogodkom seznanil prave karabinjerje. Ti so uvedli preiskavo.

Prav tako v petek popoldne sta se dva moška predstavila pred vrati stanovanja v Ul. Mascagni pri Sveti Ani. Priletni ženski sta odvzela za več kot sto gramov zlatnine, sin je pozneje poklical policijo.

Do prevare je v začetku tedna, v ponedeljek popoldne, prišlo tudi v Bazovici, kjer so storilci ukradli več nakita. Primer preiskuje policija.