Na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom je danes zjutraj malo po 4. uri avtomobil zapeljal s cestišča in močno trčil v varnostno ograjo. Voznik je ostal ukleščen v razbitinah, iz katerih so ga potegnili gasilci. Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo in ga nato z reševalnim vozilom v hudem zdravstvenem stanju prepejali v katinarsko bolnišnico. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.