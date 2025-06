Po treh tednih razprav opozicija zadovoljna s svojim delom proti žičnici

Po treh tednih razprav o dopolnitvi prostorskega akta za umestitev žičniške trase na območje med Barkovljami in Opčinami je levosredinska opozicija naredila prvi obračun. S svojim delom je izredno zadovoljna, saj je bila ves čas zbrana in osredotočena na teme, ki jih na edinem sklicanem sestanku svetniškega odbora ni uspelo poglobiti.

Srečanje z novinarji je uvedel vodja svetniške skupine Demokratske stranke v mestnem svetu Giovanni Barbo, ki je prepričan, da se je opozicija odlično odrezala, saj je odlično argumentirala svoje nasprotovanje projektu. Alessandra Ricchetti (G5Z) je poudarila, da so v teh treh tednih imeli opravka z vedno bolj zmedeno koalicijo. »Čeprav se je zavila v sramoten molk, vsake toliko časa na plan pride zmedena vizija. Na drugi strani je bila opozicija enotna in jasna, svoje nasprotovanje projektu je argumentirala s konkretnimi in verodostojnimi podatki,« je rekla Richettijeva in kot primer nejasne koalicijske vizije izpostavila predlog podaljšanja žičniške infrastrukture vse do Vejne.

Te namere je pokomentiral Stefano Ukmar (DS), ki je spomnil, da je večji del območja, na katerem bi mestni odločevalci po novem postavili žičniško infrastrukturo, v lasti kontovelskih jusarjev. »Ta njihova zadnja zamisel je nesprejemljiva tudi zato, ker je v nasprotju z odločitvijo mestnega sveta izpred 20 let. Območje svetišča na Vejni je namreč kar na treh koncih obdano s parcelami, ki so v lasti jusa Kontovel. Levo, desno in zadaj. V lasti občine je samo območje z razgledom na morje. Zamisel koalicije je zato nerealna,« je opozoril Ukmar in v isti sapi dodal, da se žičnica ne bi »polastila«zemljišč jusa Kontovel le v primeru, če bi jo speljali z Miramara.