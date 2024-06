Eno izmed 18 lukenj turnirja Southwest Greens Central Europe In City Golf so postavili celo v avtobus mestnega prevoznika Trieste Trasporti. Preostale na Veliki trg, pod Rihardov slavolok in še marsikam po tržaškem mestnem središču.

Tekmovanje je pritegnilo pozornost domačinov in turistov, ki so junijsko soboto preživeli v mestu. Netekmovalci, zlasti otroci, pa so se lahko tudi prvič preizkusili s palico za golf v rokah.