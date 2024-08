Po Trstu več turistov, manj vodnikov

Čeprav Trst v zadnjih letih doživlja turistični preporod, se število turističnih vodnikov ni spremenilo. Tisti, ki vodijo turiste po mestu, so stanovsko dobro organizirani, saj je v Deželno združenje turističnih vodnikov včlanjenih več kot 260 članov z opravljenim izpitom za turističnega vodnika. Strokovno usposobljenost turistični vodniki izkazujejo s posebno izkaznico, ki je zagotovilo, da bo vodenje izpeljano strokovno in kakovostno, ter preprečuje, da bi se vodenja lotevali neprimerno usposobljeni kadri. O tem, kako se je v zadnjih letih spremenila narava dela za turistične vodnike, smo se pogovorili s predsednico Deželnega združenja turističnih vodnikov FJK Francesco Pitacco.

Kako se je v zadnjih letih spremenilo delo turističnih vodnikov?

Povečala se je zlasti količina dela, saj že več let beležimo rast števila turistov. Spremenil pa se je tudi način dela. Včasih smo vodili samo večje skupine turistov, ki so v Trst prihajali z avtobusi. Danes pa vodimo turiste s potniških ladij, vse več povpraševanja pa beležimo tudi s strani manjših skupinic, ki jih sestavljajo družine z otroki ali pa samo pari. To avtomatično prinaša ekskluzivnejši turizem.

Za kakšne nastanitve se odločajo individualni turisti, ki želijo mesto doživeti s turističnimi vodniki?

Ti turisti se odločajo za bolj luksuzne hotele in so željni individualne butične ponudbe.

Kaj pričakujejo od lokalnih vodenih ogledov?

Nekateri si želijo ogledati klasične mestne znamenitosti in spoznati zgodovino mesta, drugi želijo spoznati manj znana dejstva in lokalne posebnosti. Zelo zanimivi so na primer starejši Američani, ki so v Trstu živeli pod zavezniško vojaško upravo, pa so se na stara leta želeli vrniti sem in obuditi spomine na bivanje v mestu. Opravka imamo tudi s potomci ljudi, ki so nekoč živeli v Trstu. S temi turisti je zelo prijetno delati.