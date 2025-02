Trst danes popoldne gosti 29. Evropski pust (jutri ga bo Gorica). Na sprevodu sodeluje preko 500 glasbenikov in pustarjev iz 18 skupin iz Avstrije, Švice, Nemčije, Slovenije in FJK. Ob prijetnem in že nekoliko toplejšem vremenu se je na tržaških ulicah zbrala večja množica ljudi. Ravno zaradi sprevoda so danes popoldne v veljavi številne prometne omejitve, ki zaobjemajo tudi več glavnih tržaških ulic.