Počastili bodo rojstni dan Marije Terezije

Cesarica Marija Terezija se je rodila 13. maja leta 1717. Zato bosta Občina Trst in odbor za postavitev njej posvečenega spomenika počastila rojstni dan z dvodnevnim kulturnim dogajanjem. Habsburška nadvojvodinja Maria Gabriela in princesa Camilla bosta prisostvovali sprevodu v zgodovinskih uniformah, koncertom in simbolični izročitvi spomenika v obliki ogromnega avstrijskega tolarja, ki od letošnjega leta stoji pri Rusem mostu - Ponterošu.

Glasbena kapela Blažene device rožnega venca je od ustanovitve zadolžena za glasbo na obredih, ki so vezani na Habsburžane in bo tudi tokrat imela glavno besedo v koncertnem delu prireditve. V soboto ob 10.30 bo v istoimenski cerkvi v neposredni bližini Mestne hiše maša, na kateri bodo pevci izvedli renesančni Rekviem Tomasa Luisa da Victorie.

Ob 16.30 pa bo v gledališču Rossetti na sporedu koncert, s katerim bodo počastili spomin na Marijo Terezijo z glasbo skladateljev, ki so bili sodobniki cesarice, so delovali na Dunaju in jih je ona tudi osebno spoznala. Koncert se bo pričel s Haydnovo simfonijo v c-duru, ki nosi njeno ime. Sledili bosta dve koncertni ariji in znameniti koncert za klavir in orkester v d-molu KV 466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkester bo vodil dirigent Elia Macrì, solista pa bosta hrvaška sopranistka Adriana Tomišič in tržaški pianist Luca Sacher. Vstop je prost in rezervacija ni potrebna.