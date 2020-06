Počastitev dneva republike z varnostno razdaljo

Okrnjeno in oddaljeno. Tako je v tem izrednem obdobju, ki ga pogojuje koronavirusna epidemija, minil tudi praznik 74-letnice ustanovitve republike, za katero so se Italijani odločili na referendumu, ki je potekal 2. in 3. junija 1946.

Na Velikem trgu ni bilo običajne masovne prisotnosti varnostnih organov, pač pa so se na koncu trga zbrali le predstavniki krajevnih ustanov in redki zastopniki policijskih sil ter nekaj radovednežev, v strogi razdalji eden od drugega. Pred mikrofon je stopil tržaški prefekt Valerio Valenti, ki je med drugim prebral govor predsednika republike Sergia Mattarelle. Da nosimo čisto vsi v tem trenutku odgovornost za ponoven zagon države, ki jo je pandemija postavila na kolena, je dejal in povabil k enotnosti in složnosti, saj kriza še ni mimo – še dolgo se bomo morali soočati z njenimi posledicami in travmami, ki jih je povzročila v ljudeh.