Počistili vrt Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha

Na vabilo društev Skala iz Gropade in Slovan s Padrič so v soboto krajani obeh vasi skupaj s prijatelji počistili vrt zapuščenega poslopja Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Gropadi. Precej zaraščenega območja so se lotili s kosilnicami in motornimi žagami.

Kot smo poročali, sta funkcionarja Občine Trst pretekli ponedeljek predsednikoma kulturnih društev Skala in Slovan Egonu Gorniku oz. Darku Grgiču izročila ključ, ki odklepa glavni vhod na dvorišče nekdanje osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Gropadi. Za šestdeset dni, zaenkrat, a gre vseeno za pozitiven znak, ki kaže, da se nekaj le premika, je zadovoljno ocenil Gornik in dodal, da je 20 let na to območje pozabljala Občina Trst, pa tudi sama krajevna skupnost.

»No, sedaj imamo le ključe glavnih vrat, da lahko počistimo vrt in popravimo spomenik,« je zaupal. Rečeno storjeno.