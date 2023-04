Pod brisalcem opazili lažno obvestilo redarstva

Lokalni policisti so danes zjutraj pod brisalcem parkiranega avtomobila v središču Trsta opazili lažno obvestilo redarstva o prekršku. Na prednji strani belega lista sta bila natisnjena logotipa Občine Trst ter lokalne policije in sta bila navedena številka registrske tablice vozila in znesek lažne globe. Na hrbtni strani pa je bila številka poštnega računa, naslovljenega na neobstoječo »Tržaško pokrajinsko upravo lokalne policije« (Amm.ne Provinciale Trieste Servizio Polizija Municipale) za poravnavo. Gre za očiten ponaredek, ki so ga lokalni policisti takoj prepoznali, nekatere voznike pa bi lahko zavajal in bi lahko v dobri veri lažno globo celo plačali, opozarjajo. Lokalni policisti zato pozivajo na posebno previdnost in naprošajo, kogar bi morebiti našel lažno obvestilo na fotografiji, naj poklice na telefonsko število 040 366111 ali na druge policijske številke. Redarji medtem preiskujejo dogodek, da bi izsledili storilce.