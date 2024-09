Pod Katinaro 56 stanovanj z znižano najemnino

Stanovanjske najemnine so se v Trstu v zadnjem letu močno povišale, za enosobno stanovanje je treba v povprečju odšteti 750 evrov na mesec (+29 odstotkov v letni primerjavi), kar znaša 150 odstotkov mesečne najemnine za posamezno sobo (300 evrov). Tako velike razlike po navedbah nepremičninskega spletnega portala Idealista ne beležijo nikjer drugod po Italiji. Iskalcem stanovanj pa ravno v teh dneh prihaja na pomoč Dežela Furlanija - Julijska krajina: danes bo na spletu objavljen razpis za dodelitev 56 novih stanovanj z znižano najemnino. Nahajajo se pod Katinaro.

Kot je razložila Cristina Amirante, ki je v deželni vladi pristojna za infrastrukturo in ozemlje, mora vsako urbano središče »nujno razpolagati s primernim številom stanovanj za tako imenovan ‘sivi pas’ prebivalstva, to so tisti, ki ne spadajo v družbene razrede, katerim je posvečeno subvencioniranje najemnin, hkrati pa ne morejo plačevati tržnih najemnin«. Med tistimi, ki so za tovrstna stanovanja najbolj zainteresirani, so po besedah Cristine Amirante mladi pari, starejše osebe ter osebe, ki se v te kraje priselijo iz službenih razlogov (pripadniki policijskih sil, učitelji, zdravstveni delavci in drugi).

Razpis, ki bo v petek, 20. septembra, objavljen na spletni strani www.housingsocialefvg.it (prijaviti se bo mogoče do 19. novembra, interesenti morajo predložiti potrdilo o ekonomskem stanju, količnik ISEE ne sme presegati 45.000 evrov), zadeva 56 stanovanj v dveh novogradnjah na Katinarski cesti, ki povezuje Reško cesto s Trgom De Gasperi. Stanovanja bo dežela dala v najem po znižani najemnini (od 330 evrov za enosobna, 440 evrov za dvosobna in 815 evrov za trisobna stanovanja), manjši del teh pa bo mogoče odkupiti, na primer po osmih letih najema. Skupno je na voljo 12 garsonjer, 39 dvosobnih in pet trisobnih stanovanj, vključena so parkirna mesta, pritlična stanovanja imajo tudi vrt. Del stanovanj naj bi na podlagi dogovora s kvesturo dodelili zaposlenim pri policiji.