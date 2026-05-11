Pod majem se jih je zavrtelo 22

Dvaindvajset mladih nasmejanih parov je v nedeljo pod večer zaplesalo pod mogočnim dolinskim majem. Parterji in parterce so na vaško Gorico prišli v sprevodu, na čelu katerega sta stopala županja Ivana Antler in župan Erik Kofol. Pričakal jih je poln trg sorodnikov, prijateljev, sovaščanov in ljudi od blizu in daleč, ki niso želel zamuditi enega od viškov vsakoletne Majence. Za dobro voljo in razposajeno plesanje je poskrbel ansambel Nebojsega.

Dolinski praznik se bo nocoj nadaljeval s kulturnim programom. Ob 19. uri je na trgu predviden nastop Poezija giba, ki ga bodo sooblikovale baletke SKD Prešeren iz Boljunca v sodelovanju z baletnimi skupinami iz Sežane, Komna in Nabrežine. Istočasno bo v prostorih stare torkle vodena pokušnja olja (v italijanskem jeziku). Na dvorišču Majence, kjer prostovoljci skrbijo za hrano in pijačo, pa bo od 20.30 dalje igrala skupina Dirty Fingers.

Jutri, v torek, bo nad dolinsko Majenco padel zastor. Ob 18. uri bo nastopil Pihalni orkester Breg, ob 19. uri bodo maj slovesno podrli.