Pod Nabrežino kamnite klopi in informativne table

Ob poti Za Vodico, ki visoko nad morjem Nabrežino povezuje s Križem, so bile pred nedavnim na pobudo nabrežinskega jusa nameščene štiri klopi iz nabrežinskega kamna. Te bodo obiskovalcem, ki bodo tam posedali, nudile možnost zelo lepega razgleda na zahodni del Tržaškega zaliva, Gradeško laguno, Spodnjo Furlanijo in zasnežene alpske vrhove.

Postavitev klopi je bila izvedena v sklopu projekta za promocijo kraškega ozemlja LAS Kras TS2, pri katerem sta sodelovala tudi jusa iz Cerovelj in Medjevasi. V tem okviru so bile ob poti, ki jo še predvsem ob koncih tedna obiskuje veliko sprehajalcev in tekačev, nameščene tudi informativne table. Skupno je dal nabrežinski jus v vasi in njeni okolici postaviti osem tabel. Na teh so zabeležene informacije o zanimivostih vasi, njeni zgodovini in naravi. Vsaka tabla je opremljena tudi s QR kodo, ki omogoča povezavo na spletno stran, na kateri je izletnikom na voljo poglobitev obravnavanih vsebin.